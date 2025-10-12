El Gobierno de la Ciudad de México reformó el Reglamento de Tránsito local en materia de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, con lo que los vehículos que realicen esta actividad deberán circular a menos de 30 kilómetros por hora en cualquier zona o vía de la capital, entre otras modificaciones, con una multa de hasta casi 34 mil pesos. Estas reformas entraron en vigor este sábado.

Esto a un mes de la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, alcaldía Iztapalapa, que dejó 31 personas fallecidas y más de 40 quemadas.

Mediante un decreto publicado en la edición BIS de la Gaceta Oficial el pasado 10 de octubre, se reformó el Artículo 9 en su Fracción VIII, para que "tratándose de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas, el límite de velocidad máximo será de 30 kilómetros por hora en cualquier zona o vía de circulación".

"Se dispone un límite de velocidad para todos los transportes de materiales tóxicos o peligrosos, con un límite de velocidad de máximo 30 kilómetros por hora con independencia del límite de velocidad de la vía en la que se encuentren", señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, el pasado 30 de septiembre.

En el documento se señala que, de infringir esta modificación, pagarán hasta 33 mil 942 pesos, según la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

De igual manera, el Gobierno local reformó el Artículo 26 para prohibir a estos vehículos circular por las vías de acceso controlado, con una multa de hasta 67 mil 844 pesos por infringirlo.

Pablo Vázquez adelantó durante la conferencia para anunciar estas medidas que, para hacer cumplirlas, se llevará a cabo trabajo preventivo (diálogo con las empresas), así como dispositivos de verificación aleatoria en los cinco accesos principales carreteros a la capital.

La semana pasada la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, señaló que el primer dictamen del accidente del pasado 10 de septiembre en La Concordia se debió a hechos de tránsito y a la posibilidad de que el conductor fuera a exceso de velocidad.

"Decir que ya tenemos un primer dictamen en hechos de tránsito que nos indica que hubiera posible exceso de velocidad por parte del conductor, que ya compareció la empresa en la investigación, que se corroboró que la empresa cuenta con pólizas de seguro vigente, que estamos trabajando en lo que respecta a la investigación y también la determinación de la reparación del daño", explicó.

