El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que terminaron antes de lo programado las pruebas operativas del tramo Juanacatlán-Observatorio de la Línea 1, por lo que hoy, el cierre de la operación al servicio al público será hasta la medianoche y no a las 22:00 horas como estaba programado este domingo.

El titular del STC, Adrián Rubalcava, en su cuenta de X indicó que las pruebas “concluyeron satisfactoriamente las pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en #LaNuevaLínea1. Por ello, este domingo el servicio de trenes se ofrecerá en su horario habitual, hasta las 24:00 h, en el tramo Pantitlán–Chapultepec”.

Agradeció el apoyo de RTP, pues al cerrar a las 22:00 horas, los sábados y domingos, para hacer las pruebas operativas en dicho tramo de la Línea 1, daba servicio.

¿Cuándo abrirá la Línea 1 del Metro?

La jefa de gobierno, Clara Brugada, recorrió en tren el tramo de Juanacatlán a Observatorio de la Línea 1 del Metro y estimó que las estaciones reabrirán al público el próximo 16 de noviembre.

La mandataria capitalina abordó un convoy para supervisar los trabajos que están concluidos emitan el rubro de colocación de rieles, balasto, durmientes, lo que permiten que el tren circule por las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

Precisó que la obra civil concluirá en su totalidad, a finales de octubre. Posteriormente, comenzarán 15 días de pruebas para obtener la certificación y poder operar al público.

El encargado del proyecto de modernización de la Línea 1 del Metro y asesor en movilidad, Guillermo Calderón, señaló que al concluir con los trabajos de Línea 1, operarán 34 trenes del tramo de Pantitlán a Observatorio.

