Personal de Vía Pública de la notificó a 17 establecimientos mercantiles de la colonia Del Valle que deben liberar banquetas y arroyo vehicular, y les dio un plazo de siete días para hacerlo.

El alcalde ha sido enfático en que el orden y la seguridad son los ejes principales de su administración, por ello, no permitirá que se actúe fuera de la ley afectando la sana convivencia y el bienestar de los benitojuarenses.

“En Benito Juárez tenemos cero tolerancia para la ilegalidad, nosotros apoyamos el comercio siempre y cuando se desarrolle dentro del marco de la ley, ningún establecimiento puede estar por encima del bienestar común de nuestras vecinas y vecinos, continuaremos con estas acciones para garantizar orden y seguridad en nuestras calles”, afirmó Mendoza.

Las autoridades de la alcaldía Benito Juárez esperan contar con la colaboración de los locatarios para retirar pérgolas y demás enseres que invaden el espacio e impiden la convivencia armónica de la comunidad benitojuarense. De no atender el llamado, será el personal de la demarcación quien lleve a cabo los trabajos correspondientes para liberar la vía pública.

