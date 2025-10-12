Tultitlán, Méx.— Las lluvias han complicado los avances de la repavimentación con concreto hidráulico de la avenida Mexiquense, cuya obra está proyectada para terminarse el 6 de diciembre.

Trabajadores consultados por EL UNIVERSAL informaron que en la primera semana de labores no pudieron culminar con el fresado de la carpeta asfáltica, la cual presenta múltiples daños con baches de gran tamaño.

Lo anterior obedece a las lluvias que se han registrado en esa zona del municipio de Tultitlán; sin embargo, aunque el paso está cerrado, mencionaron que hay motociclistas que se arriesgan a caer con el lodo que se ha formado y se cruzan a pesar de existir rutas alternas.

El gobierno municipal de Tultitlán informó que la rehabilitación de la vialidad se realiza con recursos propios, iniciando el proyecto el 6 de octubre, en un tramo por donde a diario suelen transitar cientos de vehículos particulares y de carga.

Este diario ha documentado las condiciones de esta arteria vial, la cual conecta a los municipios de Tultitlán, Coacalco y Ecatepec y que hace dos meses fue intervenida también con bacheo por parte de la Junta Local de Caminos del gobierno del Estado de México y ahora esa mezcla que fue colocada ya la retiraron para dar paso a una nueva carpeta, esta vez de concreto hidráulico.

“Los trabajos se desarrollarán entre boulevard Benito Juárez y 1ª Cerrada Hacienda Portales, beneficiando a cientos de familias que diariamente transitan por esta zona”, dio a conocer el ayuntamiento de Tultitlán, sobre las obras en la avenida Mexiquense.

Las rutas alternas que propone el gobierno local para los automovilistas, motociclistas y conductores de unidades de carga son utilizar las avenidas Recursos Hidráulicos y San Antonio, cruzando por el fraccionamiento Los Agaves.

Héctor Ruiz maneja un tráiler y mencionó que el sector transportista se verá afectado durante el proceso de la obra, puesto que cruzará justo en uno de los accesos al Circuito Exterior Mexiquense y las rutas alternas están en malas condiciones.