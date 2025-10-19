La alcaldía Benito Juárez realizó el ‘Tapatón y Trenzatón', en el marco conmemorativo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en coordinación con la organización Banco de Tapitas A.C. y el Movimiento Rapunzel.

El alcalde Luis Mendoza reiteró su compromiso con el acompañamiento a quienes padecen esta enfermedad. “En la alcaldía Benito Juárez no están solos frente al cáncer de mama, contamos con personal capacitado, y apoyo de todo tipo para las familias que lo enfrentan. Hagamos conciencia y juntos prevengamos esta enfermedad”.

En esta jornada, la alcaldía Benito Juárez promovió la solidaridad y la empatía mediante la donación de cabello y tapitas, acciones que contribuyen a la elaboración de pelucas oncológicas y al financiamiento de tratamientos para pacientes que enfrentan esta enfermedad.

Lee también Alcalde de Coyoacán rinde informe de gobierno; destaca que están listos para recibir el Mundial 2026

Durante el evento, llevado a cabo Teatro María Tereza Montoya, se realizaron diversas actividades de sensibilización y concientización, entre ellas conferencias, pláticas con especialistas y una galería fotográfica de mujeres sobrevivientes que compartieron sus historias de fortaleza y esperanza.

Como parte de las acciones conmemorativas del mes rosa, también se llevó a cabo el IV Simposio de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en el que especialistas destacaron la importancia de la autoexploración, la prevención y la detección oportuna como herramientas fundamentales para combatir este padecimiento.

Lee también Cuauhtémoc celebra el Día de Muertos con desfiles, ofrendas y talleres culturales

Las y los participantes compartieron sus testimonios y motivaciones para sumarse a esta causa solidaria. Uno de los donantes, Emiliano Hernández, señaló que una persona de su familia sufrió cáncer de mama y perdió su cabello; “me inspiró a donar algo que a ella le hubiera gustado tener en ese momento. Me parece una gran iniciativa y todo el apoyo que se brinda a las personas es invaluable”.

En tanto, Jaqueline Molina expresó la alegría de saber que su cabello va a llegar a personas que lo necesitan es enorme. “El cabello crece, pero la empatía también debe crecer. Ojalá más mamitas se sumen a llevar alegría a quienes atraviesan momentos difíciles”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov