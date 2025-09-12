La tienda de la marca Hazme Valer, con productos elaborados por personas dentro de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, reabrió las puertas de su sucursal San Antonio Abad.

A partir de este viernes, se vuelven a ofrecer a la venta los productos elaborados por personas artesanas privadas de la libertad en alguno de los centros del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

El subsecretario del Sistema Penitenciario capitalino, Andrés Ponce Aceituno dijo que el objetivo de esta acción es apoyar a las personas privadas de la libertad que buscan una segunda oportunidad.

"Cada producto representa esfuerzo, dedicación, disciplina y profesionalismo de las personas privadas de la libertad que aspiran a una segunda oportunidad a través de las capacitaciones", dijo durante la reinaguración, el subsecretario Ponce Aceituno.

Las ventas que se registren en las tiendas Hazme Valer significan recursos económicos para los internos de los Centros Penitenciarios capitalinos, informaron.

"Esperemos contar con su preferencia en la compra de productos que sin duda representarán una motivación para nuestros artesanos permitiendoles generar recursos para sus necesidades personales y familiares", mencionó el subsecretario del Sistema Penitenciario capitalino.

La tienda se encuentra ubicada en el número 130 de la Calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito, además de una segunda sucursal en el Museo de la Policía en el Centro capitalino.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dijo que se ha estado trabajando en elaborar productos asequibles par todo el público con el objetivo final de la reinserción social de los artesanos.

"Todo está orientado no a la sanción, está orientado a lograr cambios de conducta, cambios en la vida, trasformaciones en las personas. El concepto de reinserción social debe de estar en el centro de la policitca de seguridad y de la política criminal de cualquier Estado, de cualquier ciudad", afirmó Vázquez Camacho.

