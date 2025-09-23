Más Información

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el "Cártel de Macuspana"

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Personal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo puso a salvo a una , de la especie conocida comúnmente como , la cual fue encontrada al interior de una bolsa, en un vagón de un tren de la Línea B.

El , de aproximadamente 20 centímetros, se realizó en la estación Buenavista, y posteriormente fue canalizada a la coordinación de Protección Civil del Metro, en donde permaneció a la espera de la llegada de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El rescate de la serpiente, de aproximadamente 20 centímetros, se realizó en la estación Buenavista Foto: Especial.
El Metro expuso que existe la consigna para proteger a todos los animales que son hallados en las instalaciones y ponerlos a salvo, por ello, se solicita a las y los usuarios reportar de forma inmediata los avistamientos, con la finalidad de realizar de oportunamente el rescate respectivo.

