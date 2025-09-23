Personal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo puso a salvo a una serpiente, de la especie conocida comúnmente como “Víbora de agua”, la cual fue encontrada al interior de una bolsa, en un vagón de un tren de la Línea B.

El rescate de la serpiente, de aproximadamente 20 centímetros, se realizó en la estación Buenavista, y posteriormente fue canalizada a la coordinación de Protección Civil del Metro, en donde permaneció a la espera de la llegada de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En el Metro protegemos a todos los animales que son hallados en las instalaciones y se coordinan acciones para ponerlos a salvo, por ello, se solicita a las y los usuarios, reportar de forma inmediata los avistamientos, con la finalidad de realizar su pronto rescate. pic.twitter.com/ghOWmnHiUc — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 23, 2025

El Metro expuso que existe la consigna para proteger a todos los animales que son hallados en las instalaciones y ponerlos a salvo, por ello, se solicita a las y los usuarios reportar de forma inmediata los avistamientos, con la finalidad de realizar de oportunamente el rescate respectivo.

