Para la noche de este 15 de septiembre, cada una de las alcaldías preparó una fiesta mexicana que será amenizada por varios grupos musicales. A continuación te presentamos los artistas que se presentarán en cada una de las 16 demarcaciones territoriales.
Azcapotzalco: Se presentará Willie González y la Banda Pequeños Musical, además de otros artistas como la banda de Son Jarocho, algunos sonidos y el Mariachi Viajeros.
Álvaro Obregón: El Mariachi Juvenil Nuevo México amenizará los festejos.
Benito Juárez: Estará Moenia y el Mariachi Gama 1000.
Coyoacán: El cantante de salsa y cumbia Alberto Barros deleitará a las y los asistentes.
Cuajimalpa: Toño Lizárraga encabezará el cartel, además de Los Dinamiteros de Colombia, Estrellas Andinas, y Banda Zorro.
Cuauhtémoc: Brillará con la Banda El Recodo, Julio Preciado y la Perla del Pacífico.
Gustavo A. Madero: Se presentará el rapero Nicky Jam y Remmy Valenzuela.
Iztacalco: Estará El Yaki, Mariachi de América, Dinastía González y Juanma.
Iztapalapa: Sólo Tendrá una ceremonia cívica por respeto a las personas fallecidas en el accidente del Puente de la Concordia.
Magdalena Contreras: Los Plebes del Rancho, Socios del Ritmo, Los Nuevos Cadetes y Banda la Ejecutiva amenizarán los festejos patrios.
Miguel Hidalgo: Yahir y María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste estarán en la explanada de la alcaldía.
Milpa Alta: Se presentará el salsero colombiano David Zahan, un balet folklórico y un mariachi.
Tláhuac: El cantante de cumbia Efrén David e Israel Valdez se harán presentes.
Tlalpan: Víctor García, Alberto Barros, Regina Orozco y Los Cojolites pondrán sabor a la celebración.
Xochimilco: Se presentará Jorge Carmona, La Voz del Barrio.
Venustiano Carranza: Se llenará de nostalgia con los éxitos más sonados de Caifanes.
Además recuerda que en el Zócalo capitalino se presentará La Arrolladora Banda El Limón.
