Para la noche de este 15 de septiembre, cada una de las alcaldías preparó una fiesta mexicana que será amenizada por varios grupos musicales. A continuación te presentamos los artistas que se presentarán en cada una de las 16 demarcaciones territoriales.

Azcapotzalco: Se presentará Willie González y la Banda Pequeños Musical, además de otros artistas como la banda de Son Jarocho, algunos sonidos y el Mariachi Viajeros.

Álvaro Obregón: El Mariachi Juvenil Nuevo México amenizará los festejos.

Benito Juárez: Estará Moenia y el Mariachi Gama 1000.

Lee también Grito de Independencia en el Zócalo y alcaldías: lista de artículos prohibidos para los festejos patrios

Coyoacán: El cantante de salsa y cumbia Alberto Barros deleitará a las y los asistentes.

Cuajimalpa: Toño Lizárraga encabezará el cartel, además de Los Dinamiteros de Colombia, Estrellas Andinas, y Banda Zorro.

Cuauhtémoc: Brillará con la Banda El Recodo, Julio Preciado y la Perla del Pacífico.

Gustavo A. Madero: Se presentará el rapero Nicky Jam y Remmy Valenzuela.

Lee también Películas mexicanas para maratonear en las fiestas patrias

Iztacalco: Estará El Yaki, Mariachi de América, Dinastía González y Juanma.

Iztapalapa: Sólo Tendrá una ceremonia cívica por respeto a las personas fallecidas en el accidente del Puente de la Concordia.

Magdalena Contreras: Los Plebes del Rancho, Socios del Ritmo, Los Nuevos Cadetes y Banda la Ejecutiva amenizarán los festejos patrios.

Miguel Hidalgo: Yahir y María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste estarán en la explanada de la alcaldía.

Lee también Mexicanos gastan 50% más en alimentos y bebidas durante festejos patrios, revela análisis

Milpa Alta: Se presentará el salsero colombiano David Zahan, un balet folklórico y un mariachi.

Tláhuac: El cantante de cumbia Efrén David e Israel Valdez se harán presentes.

Tlalpan: Víctor García, Alberto Barros, Regina Orozco y Los Cojolites pondrán sabor a la celebración.

Lee también FOTOS: Estos serán los uniformes del Ejército durante el Desfile Militar 2025 del 16 de septiembre

Xochimilco: Se presentará Jorge Carmona, La Voz del Barrio.

Venustiano Carranza: Se llenará de nostalgia con los éxitos más sonados de Caifanes.

Además recuerda que en el Zócalo capitalino se presentará La Arrolladora Banda El Limón.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL