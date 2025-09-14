Más Información

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

La oveja catorce

La oveja catorce

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

El trío de jóvenes que busca reconstruir la memoria del terremoto del 85

El trío de jóvenes que busca reconstruir la memoria del terremoto del 85

Los segundos del temblor

Los segundos del temblor

Mañana ya es , por lo que para muchos mexicanos es puente de trabajo en la escuela, representando una excelente oportunidad para hace un buen maratón de películas mexicanas para todos los gustos.

No importando que tipo de contenidos te gustan, “hay de chile, mole y pozole”, para que no te aburras en esta temporada de fiestas a lado de familia o amigos

Este lunes conmemora la Independencia de México, movimiento (armado y social) encabezado por personajes como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavon o Josefa Órtiz de Dominguez, personajes que liberaron a México del yugo español.

Lee también

¿Qué clásicos hay para ver en fiestas patrias?

Entre las películas mexicanas hay diferentes cintas que retratan el periodo de Independencia de México (1810-1821), aunque hay algunas historias modificadas con propósito de la trama.

Mexicanos al grito de guerra (1943)

La película es protagonizada por Pedro Infante y Lina Montes bajo la dirección de Álvaro Gálvez y Fuentes e Ismael Rodríguez, presenta la historia de un Luis, quien se enamora de una joven francesa en el momento que estalla la guerra de Independencia en dicho país.

Hidalgo: la historia jamás contada (2010)

Miguel Hidalgo, considerado el “Padre de la Patria”, es interpretado por Demián Bichir y muestra la historia del personaje independentista antes de morir fusilado, rememorando su pasado como sacerdote en San Felipe Torres Mochas, donde habría vivido un romance con Josefa Quintana.

Morelos (2012)

Para finalizar bien las fiestas patrias puedes disfrutar de “Morelos”, dirigida por Antonio Serrano, muestra los logros del líder de la segunda etapa de la lucha de independencia en México y lo que acontecido luego de la Toma de Oaxaca en 1812 y ser perseguido por los imperialistas que lo buscaban por traición al rey.

Películas con sabor mexicano para maratonear durante el Grito de Independencia

Las películas mexicanas que se han posicionado fuera del llamado cine comercial tienen varias que son dignas de un maratón patrio para entender al país desde otras perspectivas que no siempre son tan exploradas.

El Infierno (2010)

Una de las películas de Luis Estrada que mayor revuelo causó en el momento de su estreno, pues, fue durante la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, en una historia en la que se presenta la historia de “El Beny”, un hombre que regresa de Estados Unidos pensando en ser honesto y emprender un negocio.

Sin embargo al toparse de frente con la realidad nacional en la que es mucho más sencillo ingresar al crimen organizado al igual que lo hizo su fallecido hermano, aunque después de ver que su sobrino seguiría los mismos pasos, prefiere tratar de frenar a la célula a la que pertenece sin éxito, dejando un círculo de violencia interminable.

La Ley de Herodes (1990)

Del mismo director que la sugerencia anterior, fue muy criticada por exponer la corrupción de la clase política nacional, con una de las frases más populares que se desprenden de esta obra, en la que el protagonista, un hombre que inicialmente quiere cambiar las cosas en su pueblo, pero termina por entender que en los cargos públicos aplica "La Ley de Herodes", “o te chingas o te jodes”.

Comedias románticas para maratonear en el puente del 15 de septiembre

Amor de Mis Amores (2014)

Sandra Echeverría, Sebastián Zurita, Marimar Vega, Juan Pablo Medina, Erick Elías y Mariana Treviño protagonizan una de las comedias románticas por excelencia en México, misma que recibe su nombre de la canción interpretada por Natalia Lafourcade, “Amor de Mis Amores” presenta una interesante pregunta “¿Qué es el amor?”.

Nosotros los Nobles (2013)

La cinta que catapultó la carrera de Luis Gerardo Mendéz y Karla Souza ha sido del agrado de todos los mexicanos por su trama sobre tres jóvenes privilegiados buscan hacerse de una fortuna familiar, pero se ven obligados a buscar trabajo.

Este puente del disfruta de estos clásicos del séptimo arte que te harán quedarte en el sofá y con las que podrás conocer más de la historia de México y su riqueza cultural.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan. Foto: AFP / EFE

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”. Foto: Berenice Fregoso / El Universal/ Foto tomada de Instagram @yolandaamor

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”

Padres de Nodal presionan para que el cantante le firme el pasaporte de Inti; "Están furiosos", dicen Foto: Instagram/AFP

“Ángela Aguilar lo manipula”: el controversial enfrentamiento entre los padres de Nodal por Inti

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde. Foto: AFP / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde

Margot Robbie/ AP

Margot Robbie sorprende con su vestido transparente más revelador en la alfombra roja