Pocas han sido las películas mexicanas que han buscado retratar lainiciada en 1810. Pero de las que han llegado a la pantalla, varias de ellas intentan darle un toque especial a fin de que no quede como un documental académico.

Te compartimos tres películas disponibles en plataformas digitales que puedes redescubrir o ver por primera vez.

La virgen que forjó una patria

Julio Villarreal interpreta al cura Miguel Hidalgo y Costilla quien, previo al Grito de Independencia, platica con el jefe militar Ignacio Allende la importancia de levantarse en armas en contra del virreinato español.

Lee también:

Explica que han sido tres siglos de abuso por parte de lo que llama “gachupines”, que los mestizos y los criollos son parte importante de la sociedad. Y cuando es momento de elegir imagen que los acompañe en su lucha, eligen la de la Virgen de Guadalupe, cuya representación de sus apariciones a Juan Diego, ocupa poco más del tiempo del largometraje

Dónde ver: Youtube, gratuita

Hidalgo, la historia jamás contada

La idea de esta producción dirigida por Antonio Serrano fue bajar del pedestal al llamado Padre de la Patria, alejándolo de la imagen de las estampas escolares. Por eso Demian Bichir se metió en la piel del cura, pero a quien se le muestra enamorado y sosteniendo relaciones con una mujer; amante del baile, el canto y las fiestas. Durante su corrida comercial en 2010, justo en los festejos del bicentenario, fue vista por casi un millón de espectadores.

Dónde ver: Claro Video en renta o compra

Lee también:

Héroes verdaderos

Un musical animado en la que un grupo de jóvenes se suman al movimiento independentista, encontrándose con figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende y Josea Ortiz de Domínguez. Cuenta con las voces de Carlos Rivera, Kalimba y Sandra Echeverría. Se estrenó en septiembre de 2010 como una alternativa a las cintas de la Independencia.

¿Dónde ver?: Prime Video, renta o compra

