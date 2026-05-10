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realizaron una presentación musical en el Parque de La Bombilla, con motivo del 10 de mayo.

Durante la jornada, el mariachi Estrellas de México de la PBI interpretó diversas melodías tradicionales dedicadas a las madres que se encontraban en el lugar, quienes disfrutaron de la en un ambiente de cercanía, alegría y convivencia familiar.

Con canciones emblemáticas de la música regional mexicana, las y los integrantes del mariachi amenizaron la tarde y convivieron con las asistentes, quienes agradecieron el gesto realizado por los uniformados en el marco de esta celebración.

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Además, policías de la corporación entregaron rosas a las mamás presentes, como una muestra de reconocimiento, cariño y respeto a su invaluable labor dentro de las familias y la sociedad.

Las actividades fueron bien recibidas por visitantes y vecinos de la zona, quienes aprovecharon el momento para tomarse fotografías y convivir con las y los integrantes del mariachi.

Oficiales del Metro reparten rosas a las mamás durante el 10 de mayo (10/05/2026). Foto: Especial
Oficiales del Metro reparten rosas a las mamás durante el 10 de mayo (10/05/2026). Foto: Especial

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De manera simultánea, en distintas estaciones de la, personal de la PBI entregó rosas a las policías madres de familia que se encontraban en servicio, en reconocimiento a su compromiso, dedicación y vocación de servicio en beneficio de la ciudadanía.

De igual manera, los oficiales de la PBI entregaron rosas a madres de familia usuarias del Metro, quienes agradecieron el noble gesto del personal de la corporación.

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aov/rmlgv

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