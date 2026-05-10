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Ante casi 55 mil personas, la alcaldesa de Venustiano Carranza, celebró el Día de las Madres en la explanada de la demarcación, un encuentro colmado de alegría y emoción que rindió homenaje a las jefas de hogar de la demarcación, consolidándose como uno de los más grandes y significativos de la Ciudad de México.

El magno evento alcanzó su punto más alto con la presentación estelar de la cantante Yuri, quien hizo cantar y vibrar a miles de mujeres, reafirmando la tradición de ofrecer espectáculos de talla nacional totalmente gratuitos, acompañados de servicios de atención y facilidades logísticas que garantizaron la comodidad y el disfrute pleno de las asistentes.

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Además del espectáculo principal, las madres fueron homenajeadas con la participación de diversos elencos musicales que enriquecieron la jornada, mientras personal de la alcaldía distribuyó hidratación y alimentos.

El evento concluyó con saldo blanco gracias a la coordinación entre las áreas de seguridad y Protección Civil de la alcaldía que, en todo momento, garantizaron la integridad de las familias asistentes.

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