Una pipa de gas de la empresa Gas Narvarte se impactó contra un poste ubicado en la jardinera de la vía pública, la mañana de este lunes, sobre el Eje 1 Poniente, Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

El percance ocurrió a la altura del cruce con Eje 2 Sur Doctor Olvera, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y seguridad. Al sitio acudieron elementos policiales, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, equipos de rescate y unidades médicas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), además de Protección Civil de la alcaldía.

De acuerdo con el reporte de los vulcanos, la unidad involucrada es una pipa con capacidad aproximada de cinco mil litros y no presenta fuga de gas, por lo que se descartó un riesgo mayor para la población. Asimismo, personal médico informó que no hubo personas lesionadas tras el incidente.

Elementos de campo coordinaron labores con personal de Tránsito para solicitar el apoyo de una grúa, a fin de retirar la pipa y liberar la vialidad. En tanto, los servicios de emergencia continuaron trabajando en el lugar para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

