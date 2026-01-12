Más Información
Un motociclista perdió la vida la mañana de este lunes tras verse involucrado en un accidente vial sobre el Eje 3 Norte Ángel Albino Corzo, en el cruce con Norte 58, en la colonia Tablas de San Agustín, alcaldía Gustavo A. Madero.
De acuerdo con información preliminar, el conductor de la motocicleta chocó contra un camión de transporte público, lo que provocó que cayera sobre la cinta asfáltica. Posteriormente, fue atropellado por un camión de carga que circulaba por la misma vialidad.
Testigos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia al observar al hombre inconsciente en el pavimento, junto a la motocicleta. Al lugar arribaron elementos de seguridad y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes valoraron a un masculino de entre 30 y 35 años de edad y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, con etiología aún por determinar.
La zona fue acordonada por personal policial, mientras que el cuerpo fue cubierto con una sábana para preservar la escena. Posteriormente, se dio aviso a la Coordinación Territorial correspondiente y a Servicios Periciales, cuyos especialistas realizaron el procesamiento del lugar.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades, en tanto continuaron las labores de los servicios de emergencia en el sitio.
