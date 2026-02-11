Más Información

El choque de una pipa de gas contra una vivienda movilizó a servicios de emergencia en la colonia Buenavista, en la , donde una persona resultó lesionada.

De acuerdo con reportes de los , el vehículo de carga se impactó directamente contra un domicilio, lo que provocó la intervención inmediata de cuerpos de auxilio para revisar posibles riesgos.

El jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, informó que tras la revisión en el sitio se descartó cualquier fuga de combustible, por lo que no se registró riesgo mayor para los habitantes de la zona.

Elementos de emergencia atendieron a una persona que resultó lesionada en el lugar, mientras se realizaban maniobras para controlar la situación y asegurar la pipa.

Las autoridades indicaron que el percance fue controlado y la zona se mantuvo bajo supervisión en tanto se concluían las labores de atención.

