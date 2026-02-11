El choque de una pipa de gas contra una vivienda movilizó a servicios de emergencia en la colonia Buenavista, en la alcaldía Iztapalapa, donde una persona resultó lesionada.

De acuerdo con reportes de los Bomberos de la Ciudad de México, el vehículo de carga se impactó directamente contra un domicilio, lo que provocó la intervención inmediata de cuerpos de auxilio para revisar posibles riesgos.

Informo que estamos atendiendo el choque de una pipa de gas en un domicilio en la colonia Buenavista, en Iztapalapa. #AlMomento, se descarta fuga de combustible y se atiende a una persona que resultó lesionada en el lugar.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/JpB7e1Ocun — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) February 11, 2026

El jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, informó que tras la revisión en el sitio se descartó cualquier fuga de combustible, por lo que no se registró riesgo mayor para los habitantes de la zona.

Elementos de emergencia atendieron a una persona que resultó lesionada en el lugar, mientras se realizaban maniobras para controlar la situación y asegurar la pipa.

Las autoridades indicaron que el percance fue controlado y la zona se mantuvo bajo supervisión en tanto se concluían las labores de atención.

