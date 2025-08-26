Confusión entre los usuarios por la dificultad para transbordar hacia la dirección contraria y la falta de letreros marcaron el primer día de operaciones de las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal, que fueron abiertas a más de tres meses de la inauguración de la Línea 11 del Trolebús, que va de Santa Marta a Chalco.

Para transbordar de dirección Chalco a Santa Marta en estas nuevas estaciones, es necesario llegar a Amalinalco o, en el caso de Unión de Guadalupe y Covadonga, también está la opción de salirse y volver a pagar los 13 pesos, lo que generó confusión entre los usuarios.

“Quedé de ver a mi hermano en Unión de Guadalupe, y dije ‘primero voy por mi cuñada’ aquí a Ejidal, pero para regresarme por mi hermano fue un caos. Nos dijeron que no había transbordo y teníamos que ir hasta Amalinalco para ahí subirnos las escaleras y transbordar de regreso”, dijo Amalia Ruiz, usuaria del Trolebús.

Tras concluirse las obras del Colector Solidaridad, que pasaban por esta zona, las estaciones Unión de Guadalupe, Covadonga y Ejidal fueron abiertas, luego de más tres meses en que sólo operaban 9 de las 15 estaciones de la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Marta; ahora sólo faltan tres: Teotongo, La Virgen y Xico, que están en construcción sobre el Viaducto Elevado.

Irving Hernández, quien buscaba transbordar de Santa Marta a Chalco en la estación Covadonga, aseguró que “está mal planeado que no se pueda hacer aquí en el mismo paradero, como el Metrobús o el Metro, ¿no? De ahí en fuera es un buen proyecto y transporte. Es rápido y lo de la combi, que es un ahorro”.

aov/LL