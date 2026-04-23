El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México adelantó que no dará un voto automático a la propuesta constitucional en materia de rentas que anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En conferencia de prensa, el diputado Jesús Sesma sostuvo que esta reforma no saldrá de forma fast track, sino que habrá un amplio debate y se escucharán todas las voces.

“El Partido Verde no va a dar ningún voto en automático a nada. Si creemos que la propuesta es buena como llega, pues evidentemente daremos nuestro voto. Si creemos que una propuesta enviada por quien sea, ya sea un diputado o el propio Poder Ejecutivo, necesita tiempo, análisis y todo, lo haremos saber. Si por no tener la matemática la quieren sacar pronto, pues haremos nuestras observaciones y haremos las reservas que tengamos que hacer en el dictamen, siempre valorando el equilibrio y el beneficio para todos los ciudadanos”, apuntó.

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En este sentido, apuntó que su deber no es solo legislar, sino hacerlo bien con normas equilibradas, viables y justas que pongan por delante el interés público y una visión a largo plazo. “Analizaremos esta iniciativa con profundidad y sin perjuicios. Que este debate sea ejemplo de democracia donde prevalezca el diálogo informado. La ciudad merece una legislación que garantice vivienda y certeza jurídica, analizaremos y buscaremos este equilibrio”, destacó.

Lo dejan plantado

Jesús Sesma, quien es presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, evidenció que el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas, habían acordado acudir personalmente al Congreso local a entregar esta reforma constitucional, pero a última hora le avisaron que mejor la iban a enviar.

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“Me acaban de informar; como ustedes saben, la consejera y el secretario de Gobierno venían a entregar la iniciativa de rentas fijas; nos habrían pedido el poder estar aquí. Yo me imagino, no sé las razones por las cuales, pero nos acaban de informar que nos la van a enviar; es decir, sí estaremos esperándonos el día de hoy, pero sin la presencia, evidentemente, del Secretario y de la Consejera”, expuso.

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