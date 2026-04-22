Previamente a la instalación formal de la mesa de trabajo para la construcción de la alianza oficialista rumbo a las elecciones de 2027, este martes se llevó a a cabo la primera reunión “informal” entre las dirigencias de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Del Trabajo (PT) con la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández.

El coordinador parlamentario del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, expuso en entrevista que Morena, Verde y PT irán juntos en el proceso electoral federal de 2027, y aseguró que existen posibilidades de que se mantenga la alianza incluso en San Luis Potosí, donde dijo que “la senadora Ruth González [esposa del gobernador Ricardo Gallardo] aún no ha definido si va a ser candidata”.

“Esperamos que haya acuerdo y que podamos ir en alianza en todos los estados. Ese es el propósito, y si hubiera un caso donde no existiera ese acuerdo por parte de las dirigencias estatales, existe la posibilidad” de ir solos, subrayó el legislador.

“Nosotros estamos dispuestos a someternos a las encuestas y creemos que los perfiles que nosotros tenemos en San Luis Potosí ganan la encuesta y ganan la elección, como lo han demostrado en las dos últimas elecciones, en la de 2021 y en la de 2024”, puntualizó.

Velasco Coello aclaró que su partido no está pidiendo una posición en específico.

“Lo que nosotros dijimos es que se les permita a los compañeros participar en la encuesta y, si ganan la encuesta, que puedan encabezar la candidatura de la coalición”.

Mencionó que si los aspirantes del Partido Verde no ganan la encuesta, “evidentemente quien la encabece es el que gana la encuesta. Entonces, ese es el método que se ha establecido, el de las encuestas, y nosotros estamos dispuestos a sujetarnos a las encuestas”.

El líder del Verde en el Senado recalcó que el nombramiento de Citlalli Hernández como titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena es una noticia muy bien recibida, ya que facilita los acuerdos que se requieren para que la coalición avance a una nueva etapa y participe unida en la elección más grande de la historia en nuestro país el próximo año.

“Nosotros vemos muy positiva la llegada de Citlalli, ya que fue parte fundamental de la alianza que se construyó en 2024; ella era la secretaria General, con ella entablamos las pláticas, los acuerdos y las negociaciones, y tenemos una muy buena impresión de Citlalli. Es una mujer joven, es una mujer con experiencia; tiene experiencia, juventud y capacidad”, afirmó Velasco Coello.

Por su parte, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT, también expresó su beneplácito por la reincorporación de Hernández Mora a Morena y como responsable de la construcción de la alianza, lo que calificó como un hecho “prometedor” para la unidad de Morena, PT y PVEM.