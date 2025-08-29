El Metro informó que este domingo 31 de agosto, el acceso a las estaciones de las Líneas 1, 2, 3 y 9, será a partir de las 5:00 horas, con motivo de la XLII edición del Maratón de la Ciudad de México 2025.

Por lo anterior, en las Líneas antes mencionadas la operación de trenes comenzará dos horas antes del horario habitual establecido para los domingos.

En el resto de la red, el servicio iniciará a las 7:00 horas, de acuerdo al horario dominical del Metro.

Los participantes podrán viajar gratis en esas líneas del Metro. Foto: Twitter. @MaratonCDMX

Los maratonistas tendrán acceso gratuito al viajar en las Líneas 1, 2, 3 y 9, al portar el número que acredite su participación.

El organismo recordó que el horario de servicio para los días domingo, es de 7:00 a 24:00 horas y se permite el ingreso de las personas usuarias con bicicletas, en cumplimiento al programa Tu bici viaja en Metro.

