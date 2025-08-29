Más Información

Avioneta se desploma en Reynosa, Tamaulipas; reportan un muerto y dos lesionados

Ratifican censura contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge González por caso Sansores; ordena supervisión permanente

Corte de apelaciones complica las ambiciones de Trump; declara inconstitucionales aranceles, pero los deja vigentes

"¡Fuera Noroña!" Protestan en su casa de Tepoztlán; inmueble no me pertenece, lo estoy pagando, dice legislador

Rinde protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado; Noroña se despide del cargo

Liga MX respalda al América; acusa a la alcaldía Benito Juárez por aplicar una sanción "sin escuchar a las partes"

El Metro informó que este domingo 31 de agosto, el acceso a las estaciones de las , será a partir de las 5:00 horas, con motivo de la XLII edición del .

Por lo anterior, en las Líneas antes mencionadas la operación de trenes comenzará dos horas antes del horario habitual establecido para los .

En el resto de la red, el servicio iniciará a las 7:00 horas, de acuerdo al horario dominical del Metro.

Los participantes podrán viajar gratis en esas líneas del Metro. Foto: Twitter. @MaratonCDMX
Los maratonistas tendrán acceso gratuito al viajar en las Líneas 1, 2, 3 y 9, al portar el número que acredite su participación.

El organismo recordó que el horario de servicio para los días domingo, es de 7:00 a 24:00 horas y se permite el ingreso de las personas usuarias con bicicletas, en cumplimiento al programa Tu bici viaja en Metro.

