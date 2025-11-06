La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, encabezó este jueves la instalación de un Consejo Ciudadano que busca trazar la ruta al 2027 con miras a ganar más espacios en las próximas elecciones.

“Hablar de la inseguridad, la desigualdad, la falta de servicios, el deterioro urbano, la corrupción y la polarización que ha desgastado la confianza de la gente. Muchos ciudadanos sienten que su voz no cuenta, que los gobiernos actuales gobiernan de espaldas a la gente. Justamente por eso estamos aquí: para demostrar que sí hay otra forma de hacer política, que sí hay mujeres y hombres comprometidos con escuchar, con dialogar y con construir soluciones reales”, argumentó.

Destacó que el Consejo Consultivo Ciudadano que se instaló no es un órgano simbólico, sino una apuesta estratégica del PAN capitalino para fortalecer su vínculo con la sociedad civil, la academia, con los emprendedores, vecinos, con todos aquellos que aman esta Ciudad y quieren verla avanzar.

Agregó que este Consejo debe ser un espacio de reflexión y propuesta, pero, sobre todo, un motor de acción.

Al respecto, Lía Limón, secretaria de Vinculación del CEN del PAN, explicó que el partido no sólo sabe oponerse a lo que está mal, sino que sabe gobernar, construir y proponer.

“Lo hemos demostrado en las alcaldías que gobernamos, donde la transparencia, el orden, la seguridad y los servicios funcionan mejor. Y queremos llevar esa visión a toda la ciudad”, expuso.

Ante sus integrantes, las panistas comentaron que “estamos a mitad del camino rumbo a 2027, una elección que será decisiva para el futuro de la capital y del país y la mejor manera de prepararnos, no es con discursos vacíos ni con cálculos políticos, sino escuchando a la ciudadanía, incorporando su experiencia y trabajando desde hoy con una agenda seria, responsable y de futuro”.

Mencionaron que el relanzamiento del PAN marca el inicio de una nueva etapa de reconstrucción y apertura, orientada a devolverle al partido su carácter ciudadano y su autonomía política.

Precisaron que el PAN sabe abrirse, renovarse y fortalecerse de la mano de la gente. “Les invito a que este Consejo sea un espacio de debate y de propuestas, de diálogo respetuoso pero firme, donde se construyan rutas concretas para recuperar la confianza ciudadana en la política y para devolverle a la Ciudad de México el rumbo que merece”, añadió Luisa Gutiérrez.

dmrr/cr