La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó ocho licitaciones para la rehabilitación de canchas de fútbol ubicadas en la Ciudad de México, como parte del compromiso de la jefa de gobierno de mejorar los espacios rumbo al Mundial 2026.

El pasado 22 de octubre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que el gobierno capitalino construirá 100 nuevas canchas de fútbol y rehabilitará otras 500, para garantizar que en todos los territorios existan espacios dignos para practicarlo, en el marco de que la Ciudad de México será sede mundialista en el 2026.

Este jueves, la Sobse publicó ocho licitaciones, con el fin de que empresas realicen los “trabajos para la rehabilitación de canchas de fútbol ubicadas en diversas alcaldías de la Ciudad”.

En el documento se expone que el inicio de los trabajos será del 1 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026. Un promedio de 121 días naturales de obras. Las empresas interesadas deberán contar con un capital que va de los 10 millones de pesos a los 13 millones de pesos. El fallo se dará a conocer el próximo 24 de noviembre.

