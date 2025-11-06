Toma protesta María Dolores González como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

Más Información

El pleno del Congreso local designó y le tomó protesta a María Dolores González Saravia Calderón como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el periodo 2025-2029.

Con 60 votos a favor, las y los legisladores locales se inclinaron por la hermana de la gobernadora de Morelos para asumir el cargo de ombudsperson.

González Saravia Calderón estudió Economía en la UNAM. Es especialista en mediación y transformación de conflictos por la Universidad Iberoamericana, cuenta con más de cuatro décadas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la construcción de paz y la mediación social.

Fue directora en dos ocasiones de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), donde participó en procesos históricos como los Diálogos de Paz en Chiapas y en mediaciones de alto perfil como los conflictos de Oaxaca, Atenco y Ayotzinapa.

Ha colaborado con universidades, organismos civiles y consejos ciudadanos como el Programa Nacional de Derechos Humanos 2019–2024. Su trayectoria combina experiencia en gestión pública, formación social, acompañamiento a víctimas, y liderazgo ético en procesos de transformación positiva de conflictos.

