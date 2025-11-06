Diputados locales del PAN advirtieron que el Plan General de Desarrollo (PGD) podría “nacer muerto” sino se realiza una consulta de manera adecuada.

En rueda de prensa, Ricardo Rubio expuso que esta consulta, que comenzará el 9 de noviembre, debería estar organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para garantizar su legitimidad.

“Van a dar los resultados que ellos quieran y decir ‘todo mundo está a favor del Plan y del Programa’, ¿sí? no me digas, quiénes son los escrutadores, cómo están haciendo la consulta, es el mismo vicio en el que cayó Martí Batres en su momento; entonces, puede ser que nazca muerta y además lo hacen en diciembre cuando la gente está en otras cosas”, criticó.

En este sentido, el coordinador Andrés Atayde mencionó que es fundamental ampliar el periodo de la consulta de dos a tres meses, pues en ella se define el futuro de la Ciudad a mediano y largo plazo.

“Tener una participación baja, escasa y no representativa en esta consulta podría generar, en efecto, que el documento nazca muerto y si a eso le sumamos la siempre tentación que tienen los gobiernos, de entrada el último que tuvimos en la Ciudad, de que estas consultas fueron auténticas simulaciones, pues más que muerto nunca va a nacer”, aseveró.

Al respecto, Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación, subrayó que el nuevo titular de la Secretaría de Planeación no tiene el perfil adecuado para el cargo.

“Vemos llegar a una persona que no tiene las cartas credenciales ni la experiencia en urbanismo, arquitectura, su perfil es diferente; entonces, nos encontramos preocupados y en cuanto a las consultas también porque arrancan el lunes 10 de noviembre y al día de hoy no conocemos el documento”, apuntó.

Del 10 de noviembre de 2025 al 10 de enero de 2026 se realizará una consulta pública dirigida a las personas habitantes y vecinas de la Ciudad de México para presentar opiniones y propuestas, de manera individual o colectiva, al proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México.

