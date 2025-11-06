Cuautitlán Izcalli, Méx.— Las casas que se construirán en el municipio como parte del programa federal Viviendas del Bienestar podrían violar la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al estar ubicadas en una zona de riesgo, además, debe realizarse una consulta pública con la población para que decidan si están de acuerdo con que llegue más gente al territorio, señaló el Comité Municipal del Partido Acción Nacional.

La presidenta del PAN en Cuautitlán Izcalli, Claudia Bravo Langle, señaló en conferencia que las nuevas viviendas se construirán en un terreno de 2 hectáreas donado por el gobierno municipal, donde falta regularización del suelo, movilidad y abasto de agua potable.

“Antes de traer más habitantes a Izcalli, que sean los que ya viven en Lomas de Tepojaco, Lomas del Rosario, Los Ailes, a los que se les beneficie con viviendas y servicios dignos, que se atiende el problema de movilidad, antes de la construcción de dichas viviendas”, dijo.