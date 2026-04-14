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Una mujer dio a luz al interior de una ubicada en la colonia Campestre Churubusco, en la , con apoyo de elementos de la .

De acuerdo con el reporte, personal en campo fue alertado por una trabajadora del establecimiento sobre una mujer que presentaba contracciones en el cruce de avenida Taxqueña y Cerro Santa Isabel. Al llegar, los oficiales encontraron a la persona en labor de parto, recostada en el piso.

Aunque se solicitó una ambulancia, la intensidad y frecuencia de las contracciones indicaron que el nacimiento era inminente, por lo que una oficial aplicó maniobras de primeros auxilios y asistió el parto en el lugar.

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Posteriormente, paramédicos atendieron a la madre y a la recién nacida, diagnosticaron parto fortuito y las trasladaron a un hospital para su valoración y seguimiento médico.

No se reportaron complicaciones durante la atención inicial.

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vr

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