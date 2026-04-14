Una mujer dio a luz al interior de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Campestre Churubusco, en la alcaldía Coyoacán, con apoyo de elementos de la Policía Auxiliar.

De acuerdo con el reporte, personal en campo fue alertado por una trabajadora del establecimiento sobre una mujer que presentaba contracciones en el cruce de avenida Taxqueña y Cerro Santa Isabel. Al llegar, los oficiales encontraron a la persona en labor de parto, recostada en el piso.

Aunque se solicitó una ambulancia, la intensidad y frecuencia de las contracciones indicaron que el nacimiento era inminente, por lo que una oficial aplicó maniobras de primeros auxilios y asistió el parto en el lugar.

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Posteriormente, paramédicos atendieron a la madre y a la recién nacida, diagnosticaron parto fortuito y las trasladaron a un hospital para su valoración y seguimiento médico.

No se reportaron complicaciones durante la atención inicial.

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