Tlalnepantla, Méx.- Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos en la colonia Prensa Nacional, en el municipio de Tlalnepantla.
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en al menos diez ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.
Los hechos se registraron al exterior de la vivienda de su pareja, una casa color azul ubicada en el cruce de las calles Ocho Columnas y Excélsior. El hombre quedó tendido sobre el asfalto.
La víctima, conocida con el apodo de “El Flaco”, era taxista y los domingos vendía candados y herrajes en un tianguis de la zona. Minutos antes del ataque, había llegado al domicilio tras recoger a su hijo de la escuela.
Tras escuchar las detonaciones de arma de fuego y observar el cuerpo, vecinos alertaron a las autoridades.
Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar los indicios.
Más tarde, personal de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron la carpeta de investigación por el delito de homicidio.
Familiares del hombre acudieron a reconocer el cuerpo antes de que fuera trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.
