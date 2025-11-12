Ecatepec, Méx.-La tarde de este miércoles fueron asesinados dos hombres en la colonia Río de Luz, del municipio de Ecatepec, uno de ellos líder de comerciantes.

Según el reporte de la Policía Municipal, los hechos ocurrieron en la avenida Suterm, donde el dirigente de la agrupación “Unidos por el Bienestar del Comercio”, Jesús Gabriel “N”, de 42 años de edad, repartía los lugares para el tianguis navideño de sus agremiados.

En ese momento pasaron dos hombres a bordo de una motocicleta color negro y dispararon en contra de Jesús Gabriel y las personas que estaban junto a él.

Lee también Caen 3 venezolanos y una colombiana en colonia Juárez; presuntamente pertenecen a banda dedicada al robo de casa habitación

El líder fue alcanzado por las balas, igual que otro hombre, identificado como Uziel Arturo “N”, de 29 años de edad, quien era mecánico automotriz de un taller.

Debido a la gravedad de las lesiones que produjeron los proyectiles los dos perdieron la vida en el lugar.

Los dos sujetos que los atacaron huyeron en el mismo vehículo de dos ruedas por las calles de esa comunidad ecatepense.

Autoridades acordonan la zona (11/12/2025). Foto: Especial

Lee también Policía de investigación de CDMX es asesinado en Cuautepec, Edomex; estaba adscrito a Fiscalía de Homicidios

Otras personas que estaban en el sitio corrieron para evitar ser heridos por los hombres armados.

A la zona arribaron elementos de la corporación local, Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, pero no pudieron localizar a los responsables.

Paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) acudieron a proporcionarle los primeros auxilios a los lesionados, pero ya no tenían signos vitales.

Las autoridades locales notificaron del doble crimen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la zona se presentó personal de la Fiscalía de Homicidios para iniciar la investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr