El sistema Metrobús ampliará horarios de la línea 1 los fines de semana, a partir del próximo 12 de septiembre, esta acción se une a la ruta 7, la cual ya presta este servicio.

El sistema informó que viernes y sábados, las rutas Indios Verdes-El Caminero e Indios Verdes-Insurgentes, ampliarán su horario de servicio viernes y sábado hasta la 01:00 de la mañana.

De las 4:30 a las 00:00 horas el servicio operará de manera normal. Sin embargo, durante el horario extendido, los viernes y sábados, las unidades tendrán un intervalo de paso aproximado de 10 minutos.

Las últimas salidas serán de la estación Insurgentes a la 01:00 a.m en dirección a El Caminero e Indios Verdes.

Es importante señalar que el servicio en horario extendido mantiene la tarifa regular de $6 pesos y el ingreso es a través de las diferentes formas de pago y acceso vigentes:

Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito, relojes inteligentes y teléfonos inteligentes con tecnología NFC.

Metrobús invitó a los usuarios del sistema a anticipar sus trayectos. Para mayor información pueden consultar los horarios de las últimas salidas de cada Terminal en:

www.metrobus.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/rutas

¿Cómo opera en la línea 7 del Metrobús?

El servicio de la Línea 7 de Metrobús, que circula sobre avenida Paseo de la Reforma, opera con horario ampliado desde el 28 de febrero de este año, todos los viernes y sábados en las rutas “Campo Marte a Indios Verdes” y “La Diana a Indios Verdes” hasta la 01:00 a.m.

De las 4:30 a las 00:00 horas el servicio opera de manera habitual. Durante el horario extendido (viernes y sábado) las unidades pasan con un intervalo de tiempo de 15 minutos.

