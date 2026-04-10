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La tarde de este viernes el servicio del registró un servicio con ligeros tras la ausencia de trabajadores sindicalizados que exigen .

En un recorrido realizado después de las 17 horas, se constató que el paso de los trenes era constante, solo con retrasos de algunos minutos

Sin embargo, contrario a lo registrado por la mañana, en un recorrido por la Línea 3 del Metro no se observaron grandes tumultos ni aglomeraciones.

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Usuarios reportan que el servicio en la Línea 3 se encuentra funcionando de manera normal. Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL.
Usuarios reportan que el servicio en la Línea 3 se encuentra funcionando de manera normal. Foto: Fabián Evaristo / EL UNIVERSAL.

Tampoco se registró que usuarios abandonaran las estaciones por el retraso.

"Siento que venía bien, lleno pero lo normal, desde Balderas hasta aquí (La Raza) iba normal", dijo Carlos Alberto, usuario.

Por otro lado hubo quienes padecieron las afectaciones en el servicio por la mañana.

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"Sí me tocó, horrible, llegué tardísimo al trabajo, pero ahorita tardó en pasar un poco pero no como hace rato", aseguró Norma Díaz.

Previamente, el director del Metro, Adrián Ruvalcaba, pidió paciencia a los usuarios ante la ausencia de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.

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jecg/cr

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