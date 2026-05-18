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La mañana de este lunes, usuarios del () reportaron retrasos, avance lento y trenes detenidos en distintas líneas de la red, principalmente en las líneas A, 7, 9 y B.

¿Qué líneas del Metro presentan retrasos este lunes?

Línea A

En la , usuarios reportaron retrasos y saturación en el servicio: “30 min y solo han pasado 3 trenes y llenos, imposible subir, ¿qué pasa Línea A?” y “¿Qué pasa en Línea A? Lleva detenido el tren dirección La Paz desde hace 10 min”, escribieron pasajeros.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión”.

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Línea 7

En la Línea 7, usuarios denunciaron que los trenes permanecían detenidos varios minutos en cada estación: "¿Qué pasa en la Línea 7? Se detiene cada estación por un buen de tiempo” y “Línea 7 ya empezó a hacer base en cada estación dirección Barranca del Muerto”, señalaron.

El STC informó: “Buen día. En este momento, la Línea 7 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales”.

Línea 9

En la Línea 9, pasajeros reportaron avance lento y demoras constantes entre estaciones: “Línea 9 va extremadamente lento. ¿Saben qué sucede? Vamos 10 minutos por estación” y “¿Por qué demoran mucho en Línea 9, dirección Tacubaya?, entre estaciones se ha demorado 5 minutos”, compartieron usuarios en redes sociales.

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Línea B

En la Línea B, los pasajeros también señalaron retrasos y detenciones prolongadas: “Línea B agilicen el servicio!” y “Línea B comienza a hacer base en cada estación”, dijeron los usuarios.

mahc/LL

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