Debido a la presencia de lluvias, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó marcha de seguridad en las líneas 8 y 12, por lo que los trenes circulan a baja velocidad.

A través de su cuenta oficial meten X, el organismo informó: “En la Línea 8 y 12 se aplica la marcha de seguridad. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”.

La marcha de seguridad implica que los convoyes disminuyan su velocidad a 25 kilómetros por hora, por lo que el Metro exhortó a los usuarios a tomar precauciones, ya que el avance será más lento de lo habitual.

Lee también Lex Ashton, agresor de CCH Sur, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar por la Fiscalía CDMX

Además, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportaron la mañana de este martes, a través de la plataforma X, retrasos y aglomeraciones en distintas líneas del Metro, principalmente en las líneas 3, 7 y A.

En la Línea 3, los pasajeros expresaron: “Línea 3, con acceso limitado y a la apertura, mucha agresividad por los usuarios, ya están desesperados y se avientan sin medir las consecuencias en el acceso al convoy”, “Línea 3... Muy lento el avance...” y “¿Pueden agilizar el servicio en L3? No hemos podido ni ingresar al andén”.

Ante estos reportes, la cuenta del STC respondió: “Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 3, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.”

Lee también Vinculan a "Los pesados de Los Reyes y Neza" con homicidios de DJs colombianos y la Unión Tepito

En cuanto a la Línea 7, usuarios comentaron: “¿Cuál es la razón del retraso de la L7? Hay afluencia de gente porque los trenes no pasan ¿qué sucede?” y “Línea 7 no avanza nadota”.

Mientras que en la Línea A las quejas fueron constantes: “Siempre una mentira y con facilidad la dicen, línea A, cada estación casi los 10 minutos. Hoy no hay lluvia, ah déjame adivinar, están retirando un tren que está fallando jaja, la misma excusa de siempre”, “En la Línea A no está lloviendo y va bien lento y bien lleno” y “¿Qué onda con la línea A??? Salgan con tiempo que el tren tarda hasta 10 minutos en pasar.”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL