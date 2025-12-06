Más Información

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

Semarnat sepulta datos de daño ecológico del Tren Maya; alega seguridad nacional

La presidenta Sheinbaum encabeza la celebración de los 7 años de la 4T; sigue aquí el minuto por minuto

La presidenta Sheinbaum encabeza la celebración de los 7 años de la 4T; sigue aquí el minuto por minuto

Trump, Sheinbaum y Carney meten gol en política y comercio

Trump, Sheinbaum y Carney meten gol en política y comercio

Estos serán los horarios de los juegos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Estos serán los horarios de los juegos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Dua Lipa rinde homenaje a Selena en su último concierto de su gira Optimism Radical; canta "Amor prohibido"

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

Ahorrará el gobierno con aumento de 13% al salario mínimo

Debido al evento que se realiza este sábado en el , hay distintos cambios en el transporte.

El informó que continúan cerradas las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende de la Línea 2.

Se mantienen operando la estación Pino Suárez de las Líneas 1 y 2.

Lee también

Alternativas

Para dirigirte a la zona centro, puedes utilizar como alternativas las estaciones: Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y San Juan de Letrán (Línea 8).

Estaciones cerradas del Metrobús

Por el desarrollo de eventos temporales, Metrobús informó que las líneas y estaciones que no operan son:

Línea 3: del Tramo de Mina a Balderas. Servicio de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc y de Tenayuca a Buenavista II, la ruta de Indios Verdes sin servicio.

Lee también

Línea 4: de Buenavista a San Lázaro Ruta sur y norte sin operaciones. Se mantiene activo el tramo de Alameda Oriente y Pantitlán-San Lázaro.

Línea 7: tramo afectado de las estaciones Peralvillo-Amajac. Servicio de Indios Verdes/Hospital Infantil a Mercado Beethoven y de Campo Marte a París.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]