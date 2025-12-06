Más Información
Debido al evento que se realiza este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México, hay distintos cambios en el transporte.
El Metro informó que continúan cerradas las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende de la Línea 2.
Se mantienen operando la estación Pino Suárez de las Líneas 1 y 2.
Alternativas
Para dirigirte a la zona centro, puedes utilizar como alternativas las estaciones: Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y San Juan de Letrán (Línea 8).
Estaciones cerradas del Metrobús
Por el desarrollo de eventos temporales, Metrobús informó que las líneas y estaciones que no operan son:
Línea 3: del Tramo de Mina a Balderas. Servicio de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc y de Tenayuca a Buenavista II, la ruta de Indios Verdes sin servicio.
Línea 4: de Buenavista a San Lázaro Ruta sur y norte sin operaciones. Se mantiene activo el tramo de Alameda Oriente y Pantitlán-San Lázaro.
Línea 7: tramo afectado de las estaciones Peralvillo-Amajac. Servicio de Indios Verdes/Hospital Infantil a Mercado Beethoven y de Campo Marte a París.
