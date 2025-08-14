El inmueble que albergó el Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” en Tlatelolco comenzó a ser demolido con una inversión de más de 44 millones de pesos y se construirá un nuevo nosocomio, anunció el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama,

El funcionario federal apuntó que el trabajo se realiza con el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Una vez terminada la obra de demolición comenzará la construcción de una nueva unidad médica, que tendrá nuevas particularidades, incorporando especialidades relacionadas con la dinámica demográfica y epidemiológica. La atención será lo más asertiva para la derechohabiencia en esta zona norte de la CDMX”.

Batres detalló que este inmueble fue declarado con daño estructural y cerrado totalmente hace 13 años. “Constituía un riesgo de protección civil y un foco de insalubridad para la Clínica del IMSS que se encuentra a un costado y para vecinas y vecinos de la Unidad Habitacional Tlatelolco”.

Refirió que la demolición con técnica especial, piso por piso, cuidando a vecinas, vecinos y pacientes.

El nuevo inmueble beneficiará a 100 mil 408 derechohabientes de Tlatelolco y la zona norte de la Ciudad de México.

¿Cómo será la construcción?

Martí Batres explicó que la construcción del nuevo hospital consta de dos fases: la primera son los trabajos de demolición y desmontaje, cuya inversión asciende a 44 millones 082 mil 961 pesos para derribar de manera cautelosa piso por piso del viejo inmueble y proteger así a la población que habita alrededor o acude al hospital contiguo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); una vez que se concluya, comenzará la segunda parte, que es la edificación de la nueva unidad médica.

“La nueva unidad médica tendrá sus diferencias con la anterior, porque vamos a incorporar ciertas especialidades que tienen que ver con la dinámica demográfica que hoy tiene el ISSSTE y con su dinámica epidemiológica, de tal forma que la atención sea lo más asertiva posible para lo que requiere nuestra derechohabiencia en esta zona norte de la Ciudad de México”, subrayó.

La directora de Obras y Contratación de la Dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE, Rosa María Zabal Cortés, remarcó que se tomaron en cuenta todas las acciones necesarias para el cuidado del entorno y la seguridad de los habitantes del lugar, así como de la unidad médica del IMSS.

“Lo hemos tomado muy en cuenta desde la planeación y estamos tomando todas las acciones y vamos a reforzar todas las acciones necesarias para el cuidado de los pacientes que se están atendiendo en su hospital y también de su equipo de trabajo y de todas las familias que anden por ahí”, comentó.

La presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Norma Liliana Rodríguez Arguelles, agradeció el apoyo del Gobierno de México para la realización de este proyecto que, además de garantizar el acceso a la salud de la comunidad.

