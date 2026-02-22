Tlalnepantla, Méx.-El Tramo 0 del Macrolibramiento Mexiquense reporta un avance del 30 por ciento, informó Juan Hugo de la Rosa, secretario de Movilidad del Estado de México.

El titular de la Semov destacó que la obra fortalecerá la conectividad entre municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec con el corredor industrial de Vallejo y áreas financieras como Ciudad Satélite, Polanco y Santa Fe.

Asimismo, conectará de forma directa el Valle de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), beneficiando la circulación de 25 mil vehículos diarios.

Además el Macrolibramiento enlazará con Periférico Norte y el Viaducto Bicentenario, así como con avenidas principales de Naucalpan y Tlalnepantla.

Macrolibramiento Mexiquense alcanza 30% de avance. Estado de México. Febrero 2026. Foto: Especial

El proyecto tendrá una longitud de 10.7 kilómetros y arrancará en la colonia Puente de Vigas,Tlalnepantla, en la salida de la autopista Naucalpan-Ecatepec, que colinda con la alcaldía Azcapotzalco.

El plan contempla un viaducto elevado de aproximadamente tres kilómetros, además de gasas de incorporación y salida. Como parte de esta obra se instalarán luminarias, pasos peatonales y reforestación en el trazo.

El Gobierno del Estado de México integró esta obra a la estrategia “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, con la que busca ampliar la infraestructura carretera y reducir tiempos de traslado en la zona metropolitana.

