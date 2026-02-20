Toluca, Estado de México. El gobierno estatal mexiquense puso en marcha la jornada de vacunación para maestras y maestros. Se contempla que antes del 24 de febrero se apliquen 103 mil vacunas contra sarampión.

Para la inmunización se han instalado 31 puntos de vacunación en 22 municipios donde podrán acudir las maestras y maestros de escuelas públicas estatales, federalizadas y privadas de todos los niveles educativos.

La jornada concluye el 24 de febrero y los módulos operan en sedes sindicales del SMSEM y del SNTE, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas, se informa en un comunicado.

Se consigna que los puntos están ubicados en:

Toluca, Santiago Tianguistenco, Naucalpan, Tultepec, San Martín de las Pirámides, Zumpango, Ecatepec, La Paz, Ixtapaluca, Chalco, Tejupilco, Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Jilotepec, Texcoco, Lerma, Ixtlahuaca, Tenancingo, Nezahualcóyotl, Tecámac y Cuautitlán Izcalli.

Además en el comunicado se explicó por qué vacunar a las y los maestros, el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea.

En espacios cerrados como salones de clases puede propagarse con rapidez, sobre todo cuando hay contacto continuo con grupos numerosos.

Las secretarías de Educación y Salud del Gobierno del Estado de México han señalado que el objetivo de vacunar a maestras y maestros es para reducir posibles cadenas de transmisión dentro de las escuelas, se agrega.

Además de la vacunación, en las escuelas se mantienen filtros sanitarios, vigilancia epidemiológica y monitoreo de posibles casos sospechosos.

Desde el inicio del brote en el país, en territorio mexiquense se han aplicado más de dos millones de dosis contra el sarampión, se informa en el comunicado.