El Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón suma un nuevo hogar para el lobo mexicano y a la par recibe una pareja reproductiva de Lobo Mexicano (Canis lupus baileyi), informó la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

Señaló que el nuevo espacio está ubicado fuera de la vista del público y comenzó su funcionamiento con la incorporación de una nueva pareja conformada por un macho proveniente del Santuario Extinción Cero y una hembra procedente del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Coyotes, con el objetivo de formar una nueva pareja reproductiva y con la expectativa de que durante la presente época reproductiva se logre una nueva camada.

Suman nuevo hogar para el lobo mexicano y reciben pareja reproductiva: Sedema; esperan lograr nueva camada. Foto: Especial.

La rehabilitación de este espacio fue posible gracias a la Fundación Coppel, a través del Fideicomiso ProZoo, quién aportó los recursos para su adaptación.

Lee también 8M: Metro reconoce participación de mujeres en operación de sus 12 líneas

El recinto cuenta con dos casetas de noche, una madriguera, bebederos y un entorno natural, lo que favorece el adecuado acoplamiento de la pareja.

La Sedema destacó que la incorporación de estos ejemplares en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón representa un avance relevante en la recuperación del lobo mexicano, ya que este centro cuenta con dos espacios fuera de la vista de los visitantes y uno visible al público.

El recinto cuenta con dos casetas de noche, una madriguera, bebederos y un entorno natural, lo que favorece el adecuado acoplamiento de la pareja. Foto: Especial.

La dependencia explicó que el albergue recientemente rehabilitado y adaptado cumple con las necesidades del Programa de Conservación Binacional del Lobo Mexicano, México - Estados Unidos.

Lee también Caen 4 presuntos integrantes de red de préstamos “gota a gota” tras cateo en Iztapalapa; aseguran droga, celulares y dinero en efectivo

“Con este nuevo recinto se fortalecen las acciones del Programa de Conservación Binacional del Lobo Mexicano para asegurar poblaciones sanas y viables a largo plazo”.

Remarcó que la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Ciudad de México, a través de los Centros de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, ha participado de manera ininterrumpida desde 1978 en el Programa de Conservación Binacional del Lobo Mexicano.

Suman nuevo hogar para el lobo mexicano y reciben pareja reproductiva: Sedema; esperan lograr nueva camada. Foto: Especial.

Esta labor ha permitido el nacimiento de 200 crías, consolidando a los Centros de Conservación de la Ciudad de México como un pilar fundamental para la recuperación de la especie.

Lee también Implementan operativo de seguridad en colonias limítrofes de Magdalena Contreras y Tlalpan; buscan fortalecer la presencia policial e inhibir delitos

Subrayó que, como resultado de estos esfuerzos, en 2019 el lobo mexicano fue reclasificado al pasar de la categoría de “probablemente extinto en vida silvestre” a “en peligro de extinción”, lo que representa un avance significativo en la restauración de la vida silvestre en México.

Derivado de los acuerdos establecidos durante la XXXI Reunión Binacional México–Estados Unidos del Programa para la Recuperación del Lobo Mexicano, Saving Animals From Extinction (MWSAFE) 2025, celebrada en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec del 30 de julio al 2 de agosto de 2025, se emitieron recomendaciones para los movimientos nacionales e internacionales de ejemplares durante la temporada reproductiva 2025–2026.

La dependencia explicó que el albergue recientemente rehabilitado y adaptado cumple con las necesidades del Programa de Conservación Binacional del Lobo Mexicano, México - Estados Unidos. Foto: Especial.

En este marco, se solicitó la colaboración de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre para recibir una de las tres parejas activamente reproductivas de este año, la cual sería albergada en un nuevo recinto fuera de la vista de los visitantes en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón.

Lee también Matan a balazos a dos dentro de un taxi en Naucalpan; Fiscalía investiga el hecho

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr