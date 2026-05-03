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La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que el volumen de las lluvias registradas en toda la capital es de más de , el nivel máximo de precipitación se presentó en las estaciones pluviométricas Zarco con 32.25 milímetros (mm), en Cuajimalpa; Palmas con 23 mm; Caída del Borracho con 16.75 mm; y Barrientos con 13.5 mm, en Estado de México.

Con corte a las 19:00 horas, las brigadas de la Segiagua ha concluido el 50% de los registrados en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

En relación al encharcamiento registrado en Avenida Insurgentes Sur a la altura del Metrobús La Raza, fueron desplegados cuadrilla y equipo hidroneumático para revisar el correcto funcionamiento de la red de drenaje.

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Las brigadas de la Secretaría realizaron de atención y prevención al drenaje en la Ciudad de México entre desazolve, brotes de aguas negras, sustitución de accesorios de drenaje, reconstrucción de red primaria o secundaria, visita técnica, video inspección y hundimientos.

Las presas, lagunas y cauces, mantienen niveles bajos operativos sin novedad.

Afectaciones por lluvia

Las lluvias de esta tarde dejaron varios árboles caídos, personas heridas y severos encharcamientos.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos han reportado, hasta el momento, nueve árboles caídos.

Se reportó la caída de un árbol seco en Renacimiento y Calle General Lucio, en la colonia San Juan Tlihuaca, en Azcapotzalco. Al caer causó daños en la barda perimetral del panteón San Isidro, y a dos vehículos particulares. Paramédicos de Protección Civil atendieron a dos personas heridas que no ameritaron traslado.

Otro árbol cayó sobre Samuel Ramos Magaña y Pestalozzi, en la colonia Del Valle, perímetro de Benito Juárez. Al caer causó daños menores en la fachada de un inmueble y a un vehículo particular que se encontraba estacionado.

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Asimismo, en Yacatas y Concepción Beistegui, colonia Narvarte Poniente de la misma alcaldía, se registró la caída de un árbol que causó daños a un vehículo particular estacionado y tiró cables de telefonía y de CFE. También sobre la calle de Yacatas se reportó la caída de otro árbol.

En Barranquilla y Juan Villegas, colonia Ampliación Daniel Garza, en la Miguel Hidalgo, se registró la caída de un árbol que afectó un poste de CFE, un poste de alumbrado público, cableado de telefonía y dos acometidas domiciliarias.

También otro árbol cayó en Triquis y Rafael Buelna, colonia Tezozomoc, en Azcapotzalco; en calle Cacatzim, colonia Tlaxpana, en la Miguel Hidalgo; y también en la colonia Polanco, sobre Masaryk y Hegel, el cual daño dos vehículos.

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De igual forma, también se reportó la caída de un árbol en calle Moras, colonia Pueblo Axotla, en la Álvaro Obregón.

En tanto, la policía capitalina informó que hubo encharcamientos en Avenida Insurgentes, a la altura de La Raza.

La SGIRPC había activado doble alerta por las lluvias intensas de este domingo.

dmrr

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