El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) informó que se implementarán verificaciones voluntarias para que los propietarios de negocios, transporte público o concesionado y obras, sepan si presentan irregularidades o falta de documentos en sus funciones.

Estas revisiones se realizarán del 17 de diciembre del 2025 al 7 de enero del 2026, detalló el Instituto.

INVEA realiza la invitación a propietarios de negocios, transporte público o concesionado y obras. Foto: Especial.

Las personas que deseen que los verificadores los visiten deberán ingresar un escrito libre al Área de Atención Ciudadana del INVEA, en un horario de lunes a jueves de 9 am a 6 pm y viernes de 9 am a 3 pm, con los datos del negocio: nombre, dirección completa, número telefónico y correo electrónico.

De esta forma, el personal realizará la verificación voluntaria en los siguientes 10 días hábiles, con el procedimiento habitual, aseguró el Instituto.

Posterior a la revisión, se enviará un informe con las irregularidades del establecimiento o unidad, tras lo cual, los propietarios o titulares tendrán un plazo de 30 días para reponer las faltas que sean detectadas e informar al INVEA.

Los interesados deberán ingresar un escrito. Foto: Especial.

El Instituto de Verificación Administrativa aseguró que las visitas no causarán sanciones durante los 30 días que se otorgan para corregirlas irregularidades.

De igual forma, se aseguró que los exámenes voluntarios buscan orientar y resolver dudas a los dueños de comercios, transporte público y obras.

dmrr/cr