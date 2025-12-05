La consejera presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un incremento de 282 millones de pesos a la propuesta que el gobierno capitalino planteó en el paquete fiscal 2026.

Es importante recordar que en la propuesta del Presupuesto 2026 que entregó el gobierno capitalino al congreso para su aprobación, se otorgó al IECM un monto de mil 590 millones de pesos.

Al acudir este viernes a la mesa análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026, informó que para el 2026 se requiere de mil 873 millones de pesos.

Explicó que los recursos se destinarán para la operatividad del Instituto, como el desarrollo de las actividades de dos Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como a la Elección de las COPACO, y la preparación del Proceso Electoral Local Ordinario 2027, incluyendo la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México 2027.

Explicó que los recursos se destinarán para la operatividad del Instituto. (Foto: especial)

Explicó que la proyección del presupuesto que el IECM aprobó el pasado 30 de octubre, contempla el financiamiento a los Partidos Políticos que no pueden modificarse, ya que son para el desarrollo de sus actividades ordinarias y específicas y que dan como resultado una cantidad mayor a los 605millones de pesos”.

“Lo anterior resulta relevante si se considera que el monto asignado se incrementa anualmente de acuerdo con la fórmula legalmente prevista, sin que exista posibilidad de que la misma sufra una disminución. Esta situación reafirma el hecho que cualquier reducción impacta directamente al gasto operativo del Instituto”, aseguró.

Detallo que del presupuesto que se requiere, el 32.3% estará destinado al financiamiento público a Partidos Políticos y un 67.7 % para el gasto operativo del IECM.

Reiteró que este presupuesto solventa los programas, proyectos y actividades institucionales necesarias para cubrir las obligaciones a cargo de este órgano autónomo.

Resultados

Detallo que del presupuesto que se requiere, el 32.3% estará destinado al financiamiento público a Partidos Políticos y un 67.7 % para el gasto operativo del IECM. (Foto: especial)

La consejera presidenta destacó que los recursos que este año recibió el IECM que ascendió a 2 mil 153 millones de pesos, fueron ejercidos de manera transparente.

Explicó que hasta el 15 de noviembre, la cantidad comprometida es de mil 903 millones 890 pesos y el gasto proyectado para el cierre anual corresponde a 249 millones 110 mil pesos.

“Lo anterior, da cuenta de un manejo transparente y eficiente de los recursos públicos, alineados a los objetivos estratégicos del Plan General de Desarrollo 2023-2026 del Instituto”, dijo.

