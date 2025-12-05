Tras recibir la solicitud de Morena en el Congreso de la Ciudad de México para separarse de su cargo en tanto se investigan los hechos ocurridos en la Marcha de la Generación Z, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, afirmó que no pedirá licencia y seguirá trabajando en defensa de sus vecinos y levantando la voz para que la autoridad escuche lo que está haciendo mal en muchos de los temas que duelen a la población.

“A pesar de su intimidación no nos vamos a dejar, no nos vamos a doblar, vamos a seguir levantando la voz para que se corrija lo que no está bien, vamos a seguir buscando lo mejor para nuestra ciudad, lo mejor para nuestro país”, dijo.

Advirtió que el acoso del oficialismo no hace más que evidenciar su intolerancia y su afán de persecución contra quienes piensan diferente, en lugar de ponerse a trabajar en los temas que sí le importan a la población.

“Esto es muy grave, es una forma de intimidar a quienes cuestionamos lo que no está bien y también es muy grave que los diputados en vez de estar atendiendo los verdaderos problemas de la ciudad, que son muchos, estén distraídos en perseguir a la oposición. Es muy importante que sepan que lo que buscan es obedecer a intereses y no responderle a la gente”, afirmó.

El edil aseveró que esto no afecta a la alcaldía, a su titular, ni a un partido, sino a las y los vecinos de Miguel Hidalgo, pues aseveró que contraviene la decisión de más de 137 mil ciudadanos que votaron por él en las elecciones del año pasado.

“El golpe no es al alcalde, el golpe es a los vecinos de Miguel Hidalgo”, dijo.

