Luego de que la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México rechazara reponer su mesa de trabajo en materia presupuestal, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, señaló que esto confirmó que lo que querían los diputados de Morena no era diálogo, sino circo y tenderle una trampa.

En redes sociales, recordó que propuso que le repusieran su mesa de trabajo que no pudo efectuarse en el día señalado porque de última hora cambiaron el salón para realizarla y porque no dejaban entrar a sus funcionarios, pero esta solicitud fue denegada.

“Ya quedó claro que los diputados del gobierno realmente no querían escuchar nuestras propuestas en la mesa de trabajo sobre el presupuesto, lo que querían era puro circo porque solicité que se repusiera la comparecencia y dijeron ‘no gracias, no tenemos tiempo’, que están muy ocupados y dieron una serie de argumentos, realmente no quieren dialogar, lo que querían era un circo y ponernos una trampa”, señaló.

Precisó que esta decisión para nada afecta su trabajo, “nosotros vamos a seguir concentrados en resolver los problemas de la alcaldía, en dar lo mejor de nosotros y que Miguel Hidalgo siga siendo lo mejor de la Ciudad de México”, enfatizó.

