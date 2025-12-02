Más Información

Un trabajador del plantel 14 del Colegio de Bachilleres fue la tarde de este martes, lo que provocó el desalojo de la comunidad estudiantil en las instalaciones ubicadas en el .

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando personal del plantel localizó a un hombre inconsciente dentro de las instalaciones. Paramédicos acudieron al llamado y diagnosticaron que la víctima, un empleado del área de limpieza de aproximadamente 50 años, presentó un y ya no contaba con signos vitales. La causa preliminar fue catalogada como muerte súbita cardíaca.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que oficiales acudieron al lugar, ubicado en la calle Prolongación Jalisco Oriente y avenida Yucatán, para acordonar la zona conforme a los protocolos policiales y dar aviso al agente del Ministerio Público.

Los servicios periciales correspondientes quedaron a cargo de la Fiscalía capitalina, mientras que autoridades educativas replegaron a los alumnos para facilitar las labores de emergencia y evitar riesgos dentro del plantel.

dmrr/cr

