Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez, correspondientes a las líneas 1 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, permanecen cerradas este viernes, por lo que no habrá ascenso ni descenso de usuarios en estos puntos.

A través de sus redes sociales, tanto la cuenta oficial del Metro como el Director General del STC, Adrián Rubalcava, informaron que las estaciones de la Línea 2 se encuentran cerradas hasta nuevo aviso, por lo que exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones en sus traslados.

Como alternativas para acceder al Centro Histórico, se recomendó utilizar las estaciones Bellas Artes, de las Líneas 2 y 8, así como San Juan de Letrán, de la Línea 8, que operan con normalidad.

“Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez (Líneas 1 y 2) permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no habrá ascenso ni descenso en estos puntos”, comentó Rubalcava en un mensaje publicado en X.

Usuarios reportan retrasos

La mañana de este viernes, usuarios del Metro reportaron retrasos en el paso de los trenes y saturación en los andenes en las líneas A, 2, 3, 8 y B, lo que generó molestias y múltiples quejas en redes sociales.

En la Línea A, varios usuarios denunciaron que no había circulación de trenes desde primeras horas.

En la Línea 3, pasajeros señalaron retrasos prolongados pese a los tiempos oficiales: “¿Cuáles 6 minutos? En Etiopía llevamos 15 minutos y no pasa, dirección Indios Verdes, tenemos prisa, caray”, escribió un usuario, mientras que otro aseguró: “Línea 3 a tope, pésimo servicio”.

maot