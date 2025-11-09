El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la creación e integración de las comisiones de Vinculación Institucional, de Votos Anticipados y de Innovación Tecnológica para fortalecer la eficiencia institucional, la inclusión democrática y la modernización tecnológica, en preparación de los próximos procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana.

Las actividades de las comisiones estarán enfocadas en la organización y desarrollo de las consultas de Presupuesto Participativo 2026-2027, la elección de Comisiones de Participación Comunitaria, y las actividades preparatorias del proceso electoral local ordinario 2026-2027 y de la elección de personas juzgadoras 2026-2027 del Poder Judicial de la Ciudad de México.

La Comisión Provisional de Vinculación Institucional será presidida por la consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz e integrada por Sonia Pérez, Erika Estrada y Ernesto Ramos. Su objetivo será promover vínculos de colaboración con organismos externos, tanto públicos como privados, ya sean locales, nacionales o internacionales, para fortalecer los trabaos del Instituto Electoral.

La Comisión Provisional de Votos Anticipados estará encabezada por la consejera electoral María de los Ángeles Gil Sánchez e integrada por Maira Melisa Guerra y Cecilia Aída Hernández. Dicho cuerpo colegiado tendrá como propósito asegurar el desarrollo adecuado de los trabajos y actividades relacionadas con el diseño de previsiones para la recepción de los votos anticipados de las personas ciudadanas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero, en prisión preventiva y en estado de postración, así como sus personas cuidadoras primarias.

En tanto, la Comisión Provisional de Innovación Tecnológica, integrada por Ernesto Ramos, Erika Estrada, Sonia Pérez y Cecilia Aída Hernández, promoverá la modernización de las actividades del Instituto Electoral mediante el uso de las tecnologías de la información y telecomunicaciones para fortalecer la confianza ciudadana en la democracia digital.

Las comisiones que funcionarán por un año a partir de su instalación deberán rendir informes finales al Consejo General y contarán con el apoyo de las áreas ejecutivas y técnicas del Instituto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL