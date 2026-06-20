Con un firme llamado a la igualdad y el reconocimiento legal, un centenar de personas e integrantes de los colectivos LGBT en Tabasco realizaron este sábado la 16.ª marcha del orgullo gay y contra la discriminación.

El contingente, compuesto por organizaciones civiles, antros de la ciudad, activistas y miembros de la comunidad LGBTIQ+, partió del Parque La Choca y avanzó por Paseo Tabasco y la Avenida 27 de Febrero hasta concluir su recorrido en la Plaza de Armas.

A pesar de los avances en la visibilización de la comunidad, los manifestantes señalaron que el Estado aún mantiene deudas históricas en materia de derechos humanos.

Una de las mayores exigencias actuales es la aprobación de la ley de identidad de género. | Foto: Especial.

José Cruz Guzmán, presidente de la asociación civil Todos Unidos por la Diversidad y la Salud Sexual (Tudyssex), explicó que una de las mayores exigencias actuales es la aprobación de la Ley de identidad de género.

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Esta legislación busca beneficiar a personas trans y no binarias, en cumplimiento con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena al registro civil adecuar sus reglamentos para permitir la expedición de actas administrativas con los nombres autoidentificados.

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Aunado a la identidad de género, la movilización enfatizó la urgencia de frenar la discriminación institucional y social.

Los códigos civil y penal de Tabasco criminalizan a personas con VIH, requiriendo pruebas para el matrimonio. | Foto: Especial.

El líder de Tudyssex denunció que los códigos civil y penal de Tabasco aún criminalizan y estigmatizan a las personas que viven con VIH, manteniendo como requisito obligatorio e impedimento para el matrimonio la presentación de pruebas de esta y otras enfermedades.

Al cierre de la jornada, los colectivos exigieron formalmente a los diputados del Congreso local dar cauce inmediato a las iniciativas pendientes para tipificar y sancionar los crímenes y discursos de odio, consolidando así un marco legal que garantice una vida libre de violencia y discriminación para la diversidad sexual en Tabasco.

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Las calles se llenaron de música y colores del arcoíris. Banderas y mantas recordando incluso a quienes este año ya no pudieron asistir a la marcha.

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JACL/cr