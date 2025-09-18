Más Información

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, aparece entre los sancionados por el Tesoro de EU

Diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, aparece entre los sancionados por el Tesoro de EU

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

La audiencia inicial de Irving Herrera Sánchez, también conocido como "" se lleva a cabo esta tarde en uno de los juzgados del Reclusorio Norte, dio a conocer personal del Poder Judicial de la Ciudad de México.

El detenido, señalado por autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como líder de un grupo criminal que opera en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido el lunes 15 de septiembre en la colonia Peralvillo.

"El Irving" está acusado de delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho, se informó.

Lee también

El supuesto líder criminal ya había sido detenido en el año 2020 por autoridades de la Ciudad de México.

El lunes pasado que se llevó a cabo la detención de Herrera Sánchez estaba acompañado de una mujer extranjera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses