La audiencia inicial de Irving Herrera Sánchez, también conocido como "El Irving" se lleva a cabo esta tarde en uno de los juzgados del Reclusorio Norte, dio a conocer personal del Poder Judicial de la Ciudad de México.

El detenido, señalado por autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como líder de un grupo criminal que opera en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido el lunes 15 de septiembre en la colonia Peralvillo.

"El Irving" está acusado de delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho, se informó.

El supuesto líder criminal ya había sido detenido en el año 2020 por autoridades de la Ciudad de México.

El lunes pasado que se llevó a cabo la detención de Herrera Sánchez estaba acompañado de una mujer extranjera.

