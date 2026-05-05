Tlalnepantla, Méx.-La Alianza de Autotransportistas, Comerciantes Metropolitanos A.C. (ACME) rechazó los señalamientos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), luego de que la institución los relacionó con la detención de presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Julios” , investigados por su probable participación en el multihomicidio de una familia en Azcapotzalco.

“ACME se deslinda total y absolutamente de los hechos, conductas y personas mencionadas”, señaló la organización en un comunicado.

La agrupación cuestionó que la Fiscalía mexiquense la refiera como un “grupo social con fachada de sindicato” y sostuvo que se trata de una asociación civil legalmente constituida desde 2017, dedicada a brindar representación y apoyo a transportistas, comerciantes y pequeños negocios del Valle de México.

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ACME rechaza cualquier responsabilidad

Respecto a las referencias visuales localizadas en inmuebles de los detenidos, ACME sostuvo que la presencia de su nombre, lonas o identificaciones no implica vínculo institucional, al argumentar que algunos de esos elementos han sido utilizados sin autorización o no corresponden a estructuras activas de la organización.

La asociación rechazó también cualquier intento de atribuir responsabilidades colectivas a partir de hechos individuales y subrayó que las responsabilidades penales deben determinarse de manera personal conforme a derecho.

Finalmente, expresó su disposición para colaborar con las autoridades en caso de ser requerida y pidió evitar asociaciones imprecisas que afecten su imagen institucional.

ACME sostiene que la presencia de su nombre, lonas o identificaciones no implica vínculo institucional. Fotos: Especiales.

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FGJEM sostiene que sí existe vínculo con los "Los Julios"

Fue la tarde de esta martes cuando la Fiscalía dio a conocer la captura de Alexis Ricardo “N”, alias “Lobito”; Luis Enrique “N”; Valentín “N”, así como Enrique “N”, este último identificado por la autoridad como una persona “relacionada con el grupo social con fachada de sindicato autodenominado ACME”.

Las detenciones se dieron como resultados de las investigaciones para dar con los presuntos responsables del multihomicidio de una familia en una vivienda ubicada en Azcapotzalco, Ciudad de México.

Los detenidos fueron relacionados con el presunto grupo delictivo denominado “Los Julios”.

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De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, una tienda de abarrotes donde se llevó a cabo una acción delictiva fue asegurada en la colonia Romana, en Tlalnepantla, en su fachada contaba con una lona de ACME.

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