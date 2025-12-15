El secretario de Administración y Finanzas de la CDMX, Juan Pablo de Botton, aseguró que no habrá divorcio entre el gobierno capitalino y los trabajadores, luego de las protestas de trabajadores de limpia que tuvieron lugar el fin de semana pasado.

“Es muy importante que no va a haber, aunque algunos lo quieran, no va a haber divorcio entre Gobierno y trabajadores. Vamos a seguir trabajando de la mano, y con la instrucción y la convicción de la jefa de Gobierno, de ver por las y los trabajadores de la ciudad”, afirmó.

Lo anterior, luego de que el pasado viernes 12 de diciembre trabajadores de limpia del Gobierno de la Ciudad de México bloquearon la vialidad en Fray Servando Teresa de Mier 77 y Bolívar, en protesta por demandas laborales.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, De Botton Falcón, aseveró que en la CDMX ha habido “avances muy importantes” en cuanto a los temas de justicia laboral en nuestra ciudad, lo que incluye, dijo, la basificación de Nómina 8, a la que calificó como histórica.

“Estamos hablando de que avanzamos en un año, 53% de la meta del sexenio; es decir, se basificó al 53 por ciento del personal de Nómina 8 y esto sin duda fue algo muy importante”, dijo.

Resaltó que la administración capitalina está en pláticas con la gente de los distintos sindicatos, y aseguró que en el gobierno “siempre estamos viendo por los trabajadores. Se hizo el esfuerzo por incluso entregar los vales de fin de año un poco antes, lo cual a la gente le permite planear de mejor manera sus compras”.

