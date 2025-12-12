Más Información

Al menos 100 trabajadores de limpia del Gobierno de la Ciudad de México mantienen bloqueada la vialidad en Fray Servando Teresa de Mier 77 y Bolívar, en el cuerpo sur de la alcaldía Cuauhtémoc, donde también se reportan destrozos en las instalaciones de Capital Humano.

De acuerdo con los primeros reportes, los inconformes —quienes se trasladaron en 12 camiones oficiales— vaciaron tres contenedores de basura en la vía pública y lanzaron objetos a los cristales del edificio. Además, realizaron la quema de desechos frente al inmueble e ingresaron para accionar extintores dentro de las oficinas.

Foto: Especial
Foto: Especial

Los trabajadores, pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), señalan que la protesta se desató debido a que funcionarios de Capital Humano se han negado al diálogo respecto a sus demandas laborales.

El bloqueo mantiene afectaciones viales en la zona, mientras cuerpos de emergencia y autoridades supervisan la situación para evitar mayores daños y restablecer el orden.



