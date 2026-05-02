Ecatepec, Méx.- En lo que fue un mercado abandonado y en ruinas, el gobierno municipal habilitó el Sistema de Cuidados Tonalli Sagitario 8, donde se impartirán actividades lúdicas, educativas, de capacitación y de desarrollo emocional, intelectual y corporal.

El año pasado, el gobierno municipal realizó una jornada de limpieza en la calle aledaña al canal de la Draga, lo que se convirtió en el primer Sendero Seguro del gobierno municipal y que pasa junto a la colonia Sagitario 8, considerada con anterioridad como el sitio más peligroso de Ecatepec, lleno de basura y donde ocurrieron diversos crímenes.

Se impartirán actividades lúdicas, educativas, de capacitación y de desarrollo emocional, intelectual y corporal. | Foto: Especial.

“Una de las primeras acciones que hicimos como gobierno fue la intervención de esta zona. Cuando las vecinas me mostraron cómo vivían aterrorizadas, me comprometí a que haríamos de este mercado -que no funcionaba ni como mercado- un Centro Cultural”, mencionó la alcaldesa de Ecatepec Azucena Cisneros Coss.

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En Sagitario 8, la edil exhortó a los vecinos a preservar el nuevo centro cultural y el Sendero Seguro, del cual adelantó que será convertido en un parque lineal, con plantas y árboles que sirvan como barrera a los malos olores del canal de La Draga.

El año pasado, el gobierno municipal realizó una jornada de limpieza en la calle aledaña al canal de la Draga, lo que se convirtió en el primer Sendero Seguro. | Foto: Especial.

“Depende de ustedes que no quede ningún rastro de lo que fue un día. Depende de la comunidad organizada para que esto se vuelva un lugar de luz, un espacio verde, donde nunca imaginamos que pudiera existir. Esa es la gran transformación social a la que llegamos y no puede el gobierno solo”, dijo Cisneros.

Y como parte de la recuperación de espacios, Cisneros Coss inauguró la calle Citlaltépetl, en la segunda sección de Ciudad Azteca, vialidad que estaba destrozada y no tenía drenaje.

Cisneros Coss también inauguró la calle Citlaltépetl, en la segunda sección de Ciudad Azteca, vialidad que estaba destrozada y no tenía drenaje. | Foto: Especial.

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El director de Obras Públicas del gobierno de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, explicó que la calle tiene 231 metros lineales y además de su reencarpetado con concreto hidráulico de 18 centímetros, se sustituyeron redes de agua potable y drenaje.

Otra vialidad que fue repavimentada fue la Avenida Europa, que divide las colonias Sagitario 8 y Aldeas de Aragón, obra que fue entregada por la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros.

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JACL/cr